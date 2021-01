De mal en pis. Plus les jours passent, plus le coronavirus se propage dans les rangs du FC Lorient. Le club breton a annoncé qu'un 12e joueur de son effectif avait été contaminé jeudi, ce qui menace de plus en plus la tenue du match face à Dijon pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. "La Commission Covid de la Ligue de Football Professionnel (LFP) statuera concernant le match de dimanche", a précisé Lorient dans un bref communiqué.