Et de trois. Vainqueur 2-1 au Matmut Atlantique face à Angers, les Girondins de Bordeaux enchaînent une troisième victoire consécutive. Les Angevins, eux, s’inclinent une troisième fois d’affilée. Tout s’est joué dans le premier quart d’heure avec un doublé de Hwang (8e, 11e). Fulgini a réduit l’écart grâce à un superbe coup-franc (39e). Tout le reste de la rencontre, le SCO a poussé pour égaliser mais Bordeaux n’a pas craqué. Les hommes de Jean-Louis Gasset remontent à la 7ème place de Ligue 1 avec 32 points, ceux de Stéphane Moulin reculent au 9ème rang avec 30 unités.

Après deux succès contre Lorient et Nice, Bordeaux ne s’est pas arrêté face à Angers. Privés d’Otavio, blessé le week-end dernier face aux Niçois, les Girondins ont pu compter sur le retour de blessure d’Hatem Ben Arfa. Même si pendant son absence de trois matches les Bordelais n’ont pas sombré, loin de là, sa présence sur la pelouse a fait énormément de bien. Sans récupérateur, Jean-Louis Gasset a descendu Yacin Adli d’un cran, aux côtés de Toma Basic, afin de permettre à l’ancien lyonnais de jouer milieu offensif. Les anciens parisiens ont beaucoup apporté dans le jeu bordelais.

Dès la 8e minute, Ben Arfa a parfaitement lancé Rémi Oudin en profondeur côté droit, dont le centre a permis à Hwang d’ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, Adli lance parfaitement le Coréen dans le dos de la défense angevine. Le natif de Seongnam a parfaitement résisté à Traoré, avant de tromper Paul Bernardoni grâce à une frappe du pied gauche (11e). En trois minutes, les deux milieux de terrain ont permis à Hwang, et à Bordeaux, de faire le break.

Après vingt bonnes premières minutes, les Girondins ont cédé du terrain aux Angevins. Plus haut et plus pressant, le SCO a gêné Bordeaux dans la construction. Peu avant la mi-temps, les efforts des hommes de Stéphane Moulin ont fini par payer. Angelo Fulgini, grâce à un superbe coup-franc en pleine lucarne (39e), a permis aux siens de rentrer au vestiaire avec l’espoir d’un match nul.