"Dans un contexte de difficultés économiques d'une ampleur inédite, le club doit, plus que jamais, retrouver un fonctionnement interne efficient tout en recherchant un équilibre financier pour assurer sa survie en Ligue 1 et en poursuivant ses projets stratégies" , a expliqué la direction à ses salariés dans un courriel interne dont a eu connaissance l'AFP. Confronté à un déficit récurrent, Bordeaux devrait afficher en fin de saison des pertes estimées à 50 millions d'euros hors mutations et sans connaître les conséquences de la crise actuelle des droits TV.

"On est conscient que nos clubs sont en difficulté et peuvent l'être vraiment dès 2021", avait notamment indiqué Baysse lors d'une conférence de presse d'après-match fin décembre. "Donc oui, je suis prêt à baisser mon salaire, on le fera comme on l'avait déjà accepté en juin dernier. Je crois que l'ensemble des joueurs y avaient répondu favorablement. Si ça doit passer par là, on est tous solidaire, tous un peu dans le même bateau. La crise, on la traverse tous, donc moi, personnellement oui mais on sera tous capables de faire des efforts financiers".