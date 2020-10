D'une démission attendue il y a quelques mois à une prolongation envisageable en février prochain : à Marseille, André Villas-Boas a changé son fusil d'épaule. Lors d'un entretien accordé à l'AFP, l'entraîneur portugais a assuré se sentir "très bien" au club et évoqué la suite de son aventure en cité phocéenne. "En février, on pourra parler", a dit AVB, dont le contrat court pour l'instant jusqu'en juin 2021. "Le mercato de janvier sera passé et on pourra plus ou moins se positionner vers l'avenir."