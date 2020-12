Initialement prévu le 30 octobre et reporté au 3 janvier, le match entre l'OM et Lens pourrait (encore) changer de date. Cette fois, c'est le club marseillais qui pousserait pour décaler la rencontre. Selon RMC Sport, et au vu de la saison chargée, les dirigeants olympiens souhaiteraient obtenir une pause un peu plus longue pour leurs joueurs. Et donc éviter de reprendre dès début janvier.