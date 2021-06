Un Zidane en Ligue 2. Mais pas Zinédine. Plutôt son fils Enzo, qui s'est engagé avec Rodez pour une durée d'un an. Âgé de 26 ans, Enzo Zidane a été formé au Real Madrid où il a signé professionnel en 2013. Depuis ses débuts avec l'équipe réserve du Real, en 2014, le milieu de terrain a connu plusieurs clubs sans jamais réussir à s'y imposer : Alaves en D2 espagnole, le FC Lausanne sport en Suisse et dernièrement le CD Aves en deuxième division portugaise.

"Enzo rejoint le Rodez Aveyron Football avec humilité et l'envie de reprendre du plaisir" annonce le club dont la famille Zidane est proche historiquement puisque "Zizou" est un des actionnaires du club depuis 2012 tandis que Véronique, l'épouse du ballon d'or français et mère d'Enzo, est originaire de cette commune de l'Aveyron. Libre de tout contrat, Enzo Zidane s'est engagé pour une durée d'un an et portera le numéro 5. Le même que celui que son père arbora durant toute sa carrière au Real Madrid dont il vient de quitter le poste d'entraîneur.

