Dès le coup d’envoi, les deux meilleures équipes de Ligue 1 - avec le trouble-fête lyonnais - ont montré qu’elles se tenaient en haut respect. Après un long moment de monopole du ballon par Paris, la première occasion a été pour Lille. Mais, bien décalé par Bamba, Yilmaz s’est emmêlé les pinceaux devant le but de Navas (9e). Puis ce fut au tour de Kehrer de prendre sa chance, d’une tête décroisée (22e). Sans plus de réussite. Ensuite ? Plus rien, jusqu’à la fin de la première période. Lancé sur l’aile gauche, Angel Di Maria a trouvé Moïse Kean d’un centre rasant, que l’attaquant italien a dévié d’une aile de pigeon (41e). Attentif, Mike Maignan a capté sa tentative, rassurant toute sa défense lors de sa première intervention. Les gants chauds, le portier lillois a à nouveau sauvé son camp juste avant de rentrer aux vestiaires, réalisant une superbe parade devant Kimpembe, trouvé en bout ce course lors d’un coup franc de Di Maria et dont le ballon touché par Fonte aurait pu être déterminant (45e).