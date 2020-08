TRANSFERTS - Attendue depuis plusieurs jours, l'arrivée de Burak Yilmaz à Lille est désormais officielle. L'attaquant turc débarque libre après avoir trouvé un accord avec Besiktas dont il était le capitaine. A 35 ans, l'international (59 sélections, 24 buts) vient renforcer pour deux saisons l'attaque des Dogues, orpheline de Victor Osimhen et bientôt de Loïc Rémy, en instance de départ.

La valse des attaquants commence à Lille. Au lendemain de l’officialisation du transfert de Victor Osimhen vers Naples, et dans l’attente d’un départ de Loïc Rémy vers Benevento, les Dogues ont officialisé samedi l’arrivée de Burak Yilmaz. L’attaquant turc de 35 ans, capitaine de Besiktas cette saison et cadre de sa sélection, s’engage libre avec le LOSC. Il lui restait un an de contrat avec le club stambouliote, et les négociations pour une résiliation de son contrat ont fait retarder l'officialisation de sa venue à Lille.

Yilmaz... avant David et Morelos ?

C'est un joli coup que vient de réaliser le LOSC. À 35 ans, Yilmaz reste sur une belle saison avec Besiktas, où il a inscrit 14 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Plutôt imposant, l'attaquant apporte un profil différent au secteur offensif lillois, et va peser sur les défenses adverses. Lille réalise aussi une bonne opération sur le plan financier, en s'offrant cet attaquant expérimenté sans la moindre indemnité de transfert.

Mais le LOSC ne va pas s'arrêter là. Après avoir officialisé l'arrivée de Yilmaz, les Dogues vont accélérer pour recruter un autre attaquant. Jonathan David, le jeune attaquant canadien de La Gantoise, est suivi de près par le board lillois qui préparerait une offre de 30 millions d'euros selon La Voix du Nord. Ce dernier ne figure pas sur la feuille de match de la rencontre amicale disputée par La Gantoise samedi. Dans le même temps, le LOSC serait proche d'offrir 18,5 millions d'euros aux Rangers pour Alfredo Morelos selon le Daily Record. Comme David, le Colombien aurait déjà donné son accord pour rejoindre Lille.

