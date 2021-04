De nouveau leader de Ligue 1 depuis sa victoire au Parc des Princes samedi (0-1), le LOSC continue d’impressionner cette saison. Et son entraîneur avec lui. Souligné de toutes parts, le bon travail de Christophe Galtier attire naturellement l’attention de plusieurs formations. Et l’ancien coach des Verts a d’ores et déjà dû clarifier la situation avant le choc face à Paris, certaines rumeurs l’envoyant du côté de l’OL. "Je veux confirmer qu'il n'y a eu aucun contact avec M. Aulas ou M. Juninho. Je n'ai pas parlé avec M. Aulas, je n'ai pas parlé avec M. Juninho. Ils n'ont parlé ni avec moi, ni avec mon environnement", avait-il assuré.

Une prolongation de contrat à l’étude

Et comme si ce n’était pas assez clair, son président Olivier Létang en a remis une couche lundi soir, au micro de RMC. "On n’a pas besoin de prendre rendez-vous avec Christophe puisqu’on se voit plusieurs fois par jour, a assuré l’ancien patron du Stade Rennais. Je suis très content de l’avoir avec moi et je souhaite qu’il continue l’aventure". Une aventure qui, pour le moment, doit courir jusqu’en 2022. Voire plus ?

Ligue 1 Coup dur pour Lille : David absent "plusieurs semaines" IL Y A 3 HEURES

"Je souhaite que Christophe reste et que nous discutions de la prolongation de son contrat. L’objectif, c’est de poursuivre la collaboration avec Christophe. Il n’y a aucun doute là-dessus", a insisté Létang. Le message ne pouvait pas être plus clair. Et alors que Galtier a assuré a insisté Létang. Le message ne pouvait pas être plus clair. Et alors que Galtier a assuré qu’il donnerait sa "priorité au LOSC", le suspense est (pour le moment) assez maigre dans ce dossier.

Ligue 1 Briand privé de match... Par la justice ! IL Y A 11 HEURES