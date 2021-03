Voilà un écart qui ne passera pas pour Jorge Sampaoli. Selon l'agence de presse espagnole Efe, une soirée nocture illégale a été organisée dans la nuit de samedi à dimanche à Badalona, en Catalogne, avec plus de 30 invités dont Leonardo Balerdi, le défenseur argentin prêté par Dortmund à l'OM. Parmi les organisateurs, se trouverait Pol Lirola, qui a également fait l'objet d'un prêt du côté du club olympien (ndlr : en provenance de la Fiorentina). Les organisateurs, selon les médias espagnols, pourraient également être inquiétés pour refus d'obtempérer aux forces de l'ordre.

Sollicité par le quotidien catalan, ARA, l'arrière droit espagnol de 23 ans a donné sa version des faits. "C'était un dîner avec six personnes", s'est-il contenté de déclarer. Selon Xavier Garcia Albiol, le maire de la ville, il y aurait eu une cinquantaine d'invités. "Les cinquante participants et les trois organisateurs ont été sanctionnés. Je condamne totalement cette irresponsabilité et j'espère qu'ils seront punis avec force", a-t-il écrit en illustrant son Tweet avec des photos de l'extérieur du domicile.

