" La ville de foot, c'est toujours Marseille ". Les propos tenus mardi par Leonardo , lors d'un entretien accordé sur les réseaux sociaux, ne passent pas du côté des amoureux du PSG. A commencer par Luis Fernandez, ex-entraîneur du club de la capitale et vainqueur de la Coupe des vainqueurs de coupe (ex-C2) en 1996. " Ça me révolte, je ne suis pas content du tout. Il ne respecte pas l'histoire du PSG, qui a 50 ans ", souligne le champion de France 1986 dans une interview accordée à RMC .

"Il est resté un an au PSG. Il est parti en Italie (à l'été 1997). Quand Rai quitte le PSG, il le quitte en pleurant sept ans après. Ricardo et Valdo aussi. Il ne respecte pas ces supporters qui sont morts, qui nous ont quittés, les dirigeants non plus... Pourquoi lui, il n’a pas réussi à garder les jeunes qui sont partis ? Il ne l’a pas fait. Quand je vois Coman et Nkunku qui marquent contre le PSG...", a-t-il conclu.