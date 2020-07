LIGUE 1 - La pandémie de coronavirus a durement impacté la vie économique de l'Olympique Lyonnais. En effet, OL Groupe a vu son chiffre d'affaires chuter de 11% sur la dernière saison. L'impacte de la crise sanitaire est estimé à une centaine de millions d'euros.

C'est une autre conséquence de la pandémie de coronavirus. OL Groupe, la holding qui chapeaute l'Olympique lyonnais, a vu son chiffre d'affaires chuter de 11% sur l'exercice achevé fin juin en raison de l'impact de la crise sanitaire sur ses activités, chiffré à 100 millions d'euros. "La performance de l'entreprise a été fortement affectée par la crise du Covid-19 qui s'est traduite par l'arrêt brutal des principales activités du groupe à mi-mars", souligne le groupe dans un communiqué.

Football Depay n'a rien perdu de sa justesse technique : la preuve avec ce but 18/07/2020 À 21:21

L'impact de la pandémie est estimé à 50 millions d'euros sur le chiffre d'affaires 2019-2020 hors vente de joueurs, et à 50 millions "sur une estimation interne de trading de joueurs en fin de saison non réalisé", précise OL Groupe. Soit une centaine de millions au total. Son patron Jean-Michel Aulas dénonce depuis des mois, et encore une fois dans le communiqué publié jeudi soir, "la décision prématurée de la Ligue de football professionnel d'arrêter le championnat de Ligue 1" à la mi-mars.

Alors qu'au 31 mars, sur les neuf premiers mois de l'exercice, le produit des activités de l'OL affichait une hausse de 19% sur un an, ce dernier s'élève à 276,3 millions d'euros à fin juin, contre 309 millions il y a douze mois (-11%). La billetterie affiche une baisse de 15%, les droits TV et marketing ont eux reculé de 16%, les recettes tirées de l'événementiel plongent de 30% sur l'ensemble de l'exercice écoulé, de gros concerts ayant dû être annulés au Groupama Stadium.

Maigre compensation, les produits de cessions de contrats joueurs ressortent en hausse de 3% à 90,9 millions sur l'exercice, grâce notamment aux transferts de Tanguy Ndombélé à Tottenham, Nabil Fékir au Betis Séville et Lucas Tousart au Hertha Berlin. Mais les recettes tirées de l'actuel mercato estival, pour l'heure, font triste mine. "Si la crise sanitaire actuelle est résolue à court terme", OL Groupe reste confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs financiers à l'horizon 2023-2024 (chiffre d'affaire de 420 à 440 millions d'euros, vente de joueurs incluse, et excédent brut d'exploitation (Ebitda) supérieur à 100 millions).

Play Icon WATCH Coronavirus - Garcia n'en démord pas : "Aulas avait raison, il aurait fallu attendre" 00:01:11

Football Vieira a testé ses jeunes face aux Rangers : "C'était un niveau un peu trop élevé pour eux..." 18/07/2020 À 19:27