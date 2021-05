Juninho avait des choses à dire. Et pas seulement pour répondre aux attaques de Rudi Garcia . Le directeur sportif de Lyon a également évoqué le mercato des Gones ce mercredi, dans l'émission OL System. Le départ de Memphis Depay, arrivé en fin de contrat, ne faisait plus aucun doute et le Brésilien l'a confirmé. Il a également annoncé l'arrivée de Damien Da Silva, la première recrue estivale du club rhodanien.

Depay avait déjà fait ses adieux à l'OL. Et tout en confirmant le départ du Néerlandais, Juninho a aussi dressé le profil de son successeur. "Memphis il a fait son temps, le président a fait beaucoup d'efforts pour le prolonger, a déclaré le Brésilien. Et pour remplacer Memphis, on n'a pas besoin d'un joueur dans l'axe mais on a besoin d'un ailier qui va vite et qui défend. Les supporters vont voir les dribbles et les passes, mais nous non, nous on voit l'attitude, d'autres choses."

Memphis Depay, qui va probablement disputer son dernier match avec l'OL ce dimanche 23 mai 2021 Crédit: Getty Images

Ligue 1 "Vous m'avez donné un super pouvoir" : Memphis remercie les supporters de l'OL 23/05/2021 À 18:00

"Il n'est pas au niveau" de Messi, Ronaldo, Neymar et Mbappé

Juninho est revenu plus en détail sur le rôle de Depay dans le collectif lyonnais. Et il n'a pas été très tendre avec l'ancien Mancunien. "Memphis il voulait une équipe pour lui, a-t-il lancé. Ce n'est pas une critique, j'avais une bonne relation avec lui. Mais il fallait que toute l'équipe tourne autour de lui, et ça c'est très dur. Car tout le monde doit avoir la sensation de travailler pareil. Il y a seulement quatre joueurs au monde où tu dois tout faire pour lui, Messi, Cristiano Ronaldo, si t'as un des deux, ça doit tourner autour d'eux. Neymar et Mbappé aussi. Désolé, je pense que Memphis est fort, mais pas au niveau de ces quatre-là."

Le directeur sportif a par ailleurs confirmé l'arrivé de Damien Da Silva. Le défenseur de 33 ans, en fin de contrat avec Rennes, aura un rôle élargi au sein de l'effectif des Gones, où il s'est engagé pour deux ans. "Damien et Marcelo vont nous aider à former les jeunes, a expliqué Juninho. Damien, ce n'est pas un joueur égoïste, et nous on a un effectif égoïste, on sait que c'est comme ça. On veut des joueurs qui nous apportent cette culture de la gagne qu'on a perdu depuis longtemps et pas de l'égoïsme." Difficile de faire plus clair !

Damien Da Silva (Rennes), en débordement face à Monaco, le 19 septembre en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Ligue 1 "Pas quelqu'un que j'appréciais beaucoup comme personne" : la réplique de Juninho à Garcia IL Y A UNE HEURE