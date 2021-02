Au stade Félix Bollaert, le Racinq Club de Lens et l'Olympique de Marseille se sont partagés les points dans un match spectaculaire (2-2). La première période a été à l'avantage de l'OM grâce à des buts de Florian Thauvin et Arkadiusz Milik, auteur de son premier but sous ses couleurs olympiennes. Mais avec une vraie force collective et un courage exemplaire, les Lensois sont parvenus à revenir au score par l'intermédiaire de Florian Sotoca et Facundo Medina. Lens reste septième, Marseille neuvième mais les hommes de Franck Haise confirment leur talent balle au pied.