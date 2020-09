Qui sont les candidats à la distinction ? Quatre gardiens - Steve Mandanda (OM), Walter Benitez (Nice), Mike Maignan (Lille) et Paul Bernardoni (Angers) - et six joueurs de champ : Mauro Icardi (PSG), Wissam Ben Yedder (Monaco), Andy Delort (Montpellier), Ignatius Ganago (Lens), Nayef Aguerd (Rennes) et Yoane Wissa (Lorient).

Ignatius Ganago (Lens) – On n’arrête plus le Camerounais ! S’il n’a joué que 54 minutes lors du match nul des Sang et Or à Nîmes (1-1), il a rendu une belle copie ponctuée d’un but, son quatrième sur les quatre derniers matches. Le voilà co-meilleur buteur du Championnat.