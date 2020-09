Qui succèdera à Dimitri Payet ? La saison dernière, vous avez élu le numéro 10 de l’Olympique de Marseille meilleur joueur de Ligue 1. Le Réunionnais remet son titre en jeu et, comme après chaque journée de Championnat, c’est à vous de départager les dix joueurs retenus par la rédaction d’Eurosport en votant ci-dessous.

Adrien Truffert (Rennes) – Maoussa blessé, il a été lancé dans la bataille à la 41e minute de jeu. La suite ? Comme dans un rêve : une passe décisive puis le but de la victoire pour la première en Ligue 1 du latéral gauche de 18 ans.

Gaël Kakuta (Lens) – Inspiré, il a multiplié les passes de choix en plus d’être précis, à l’image de ce penalty transformé avec sang-froid. Très précieux lors du succès des Sang et Or contre Bordeaux (2-1).