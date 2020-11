L'entraîneur de 65 ans a, par ailleurs, trouvé "malsains" les titres de Une faisant référence à son but aidé de "la main de Dieu" contre l'Angleterre en 1986, à commencer par la Une "Dieu est mort" du quotidien sportif L'Équipe. "Je pense que le but de la main qu'il a marqué est une entrave à la morale et à l'éthique sportive. Considérer ça comme un exploit, j'ai trouvé ça terriblement déplacé. Il en a fait des exploits, mais reprendre ça comme fait d'arme principal, c'est terrible pour la morale", a conclu Gourcuff.