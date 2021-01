Mauricio Pochettino devra repenser son système défensif pour le match à Lorient dimanche (15h00). L'entraîneur du PSG, déjà privé de Marco Verratti et Abdou Diallo (Covid-19), sera aussi contraint de se passer des services de Keylor Navas et Marquinhos. Le gardien parisien souffre d'une contusion sterno-costale et le défenseur brésilien d'une lésion aux adducteurs droits, selon un communiqué publié samedi par le club de la capitale. Les deux joueurs devraient cependant reprendre le chemin de l'entraînement dès la semaine prochaine.

Paris se retrouvera ainsi sans plusieurs titulaires habituels en défense et au milieu. Sergio Rico, l'habituelle doublure de Navas, gardera le but parisien au Moustoir. Thilo Kehrer et Presnel Kimpembe sont quant à eux pressentis pour débuter en charnière. Au milieu, Ander Herrera était parfois annoncé pour compenser l'absence de Verratti. Mais l'Espagnol, victime d'un problème musculaire, est encore trop juste et fait lui aussi partie de la liste des indisponibles pour le match à Lorient. Idrissa Gueye, Danilo Pereira et Rafinha sont en balance pour accompagner Leandro Paredes à la récupération.