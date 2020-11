"Finir ma carrière ici ? Oui je pense, a-t-il répondu. On sait que ça va vite dans le monde du football. Ça dépend de beaucoup de circonstances, mais pour l’instant, je pense rester au PSG, le plus longtemps possible. J’ai des responsabilités ici, j’ai réussi à atteindre mes objectifs personnels et collectifs. Mes ambitions, c’est d’apporter le maximum pour cette équipe et voir le club grandir le plus possible." Marquinhos est sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG.