L'OM espère avoir trouvé son sauveur. Chaque jour, Jorge Sampaoli se rapproche en tout cas un peu plus de la Canebière. Lundi, le technicien argentin annonçait son départ de l'Atlético Mineiro. " La fin est arrivée. Jeudi, ce sera le dernier match ", a écrit l'ancien sélectionneur chilien qui était pourtant lié au club brésilien jusqu'à la fin de l'année. Et ce jeudi, La Provence révèle que l'Olympique de Marseille s'est bien mis d'accord avec le club brésilien .

Le quotidien explique que l'OM a accepté de payer la clause libératoire du coach, qui était de 600 000 euros. La voie est maintenant libre pour que Jorge Sampaoli s'installe sur le banc olympien et prenne la relève de Nasser Larguet, qui assure l'intérim depuis la mise à pied d'André Villas-Boas début février. D'après le journal régional, celui qui a fini sur le podium de l'entraîneur mondial de l'année en 2015 derrière Luis Enrique et Pep Guardiola va signer un contrat jusqu'en 2023 et sera épaulé par quatre adjoints.