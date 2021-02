Du renfort pour l'attaque de Marseille. Arkadiusz Milik et Florian Thauvin font leur retour dans le groupe de l'OM annoncé samedi pour affronter Lyon dimanche soir (21h00). L'attaquant polonais avait manqué quatre matches en raison d'une blessure à une cuisse, tandis que l'ailier marseillais était absent à Nantes (1-1) la semaine passée après avoir reçu un coup. Le club phocéen, en pleine révolution , doit en revanche se passer des services de Jordan Amavi et Valentin Rongier, blessés, ainsi que de Hiroki Sakai et Dario Benedetto, suspendus.

A Lyon, le renfort est en défense. Indisponible depuis deux semaines après avoir été touché à la cheville gauche, Marcelo a récupéré et fait partie du groupe retenu par Rudi Garcia. L'OL se présentera ainsi au complet pour ce match à enjeu dans la course au titre. Les Gones ont provisoirement cédé leur deuxième place au PSG, vainqueur samedi à Dijon (0-4), et pointent en troisième position à trois longueurs de Lille, qui accueillera Strasbourg un peu plus tôt ce dimanche (17h00).