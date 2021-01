Le secret n'en était plus un depuis longtemps. Dès le 24 décembre, plusieurs médias avaient annoncé que Mauricio Pochettino allait prendre la suite de Thomas Tuchel. Le PSG a attendu le bon timing pour l'annoncer, chose faite ce samedi 2 janvier. En 2021 donc. Symboliquement, 20 ans (ou presque) après l'arrivée de l'Argentin au PSG en tant que joueur. L'ancien capitaine du club revient au bercail et s'en dit "heureux et honoré".

"Je remercie les dirigeants du club de la confiance qu’ils m’accordent. Comme vous le savez, ce club a toujours gardé une place particulière dans mon cœur", assure celui qui a disputé 95 matches en deux saisons sous le maillot parisien. Défenseur intraitable, buteur en certaines occasions (5 buts donc un face à l'OM en janvier 2003), l'Argentin avait conquis le cœur des supporters… qui le lui rendaient bien. "J’en garde des souvenirs magnifiques, notamment de l’atmosphère unique du Parc des Princes", explique Pochettino qui trouvera un stade vide pour son premier match à domicile le 9 janvier face à Brest. Avant cela, il aura étrenné ses nouvelles fonctions à Saint-Etienne, dès mercredi.

Al-Khelaïfi "fier", Pochettino revient avec "humilité"

"Je suis fier de voir notre ancien capitaine revenir au Paris Saint-Germain, car le club est toujours resté sa maison, salue de son côté Nasser Al-Kheläifi. Le retour de Mauricio Pochettino s’inscrit parfaitement avec nos ambitions et marquera un autre chapitre pour le club qui, je suis sûr, ne manquera pas de ravir nos supporters." Avec cette nomination, le PSG confie pour la première fois sa destinée à un technicien argentin. C'est en revanche la onzième fois qu'un entraîneur en prend les rênes après en avoir été joueur.

"Je reviens aujourd’hui au club avec beaucoup d’ambitions et d’humilité, tout en étant également très impatient de travailler avec des joueurs qui figurent parmi les plus talentueux du monde, poursuit l'ancien entraîneur de Tottenham. Cette équipe a un potentiel fantastique et je vais tout faire avec mon staff pour optimiser les résultats du Paris Saint-Germain dans toutes les compétitions." Troisième de Ligue 1 à un point du leader, l'Olympique Lyonnais, le PSG se doit de conserver sa place sur le trône. Mais Pochettino sera surtout jugé là où ses prédécesseurs ont échoué : la Ligue des champions. Thomas Tuchel, finaliste avec ses joueurs en août, a simplement failli décrocher le Graal.

"Nous ferons aussi le maximum pour donner à notre équipe cette identité de jeu combative et offensive qu’ont toujours aimée les supporters parisiens", conclut enfin Pochettino dont la communication et la relation avec Leonardo, éléments qui ont en partie coûté la place de Thomas Tuchel, seront scrutées. Si l'Allemand avait dans un premier temps donné une identité à son équipe, celle-ci s'était peu à peu délitée au fil des mois. Ces derniers mois, le plan de jeu était devenu de plus en plus simpliste avec un Neymar devenant l'alpha et l'oméga de son équipe.

