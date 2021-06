Restera-t-il en Ligue 1 longtemps ? La question se pose, tant le futur de Kylian Mbappé semble lié au Real Madrid, à court ou long terme. L'attaquant français, qui n'a toujours pas prolongé avec le PSG, à un an de la fin de son contrat, a donné un entretien pour le magazine américain Esquire , dans lequel il revient sur sa carrière, et notamment sur sa responsabilité de faire évoluer la Ligue 1.

"La France n'a pas le meilleur championnat du monde, mais c'est ma responsabilité en tant que joueur phare d'aider à ce que la Ligue 1 grandisse", a-t-il notamment déclaré pour le mensuel. Le double lauréat du trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 semble donc motivé à rendre le championnat de France plus attirant, et plus relevé.

Mbappé, Benzema, Griezmann ? "Plus belle promesse de l'Euro, plus grand danger pour les Bleus"

Je ne suis plus le petit jeune. Je suis Kylian Mbappé.

Pourtant, il reconnaît devoir faire face à des stratégies de plus en plus adaptées à sa présence sur le terrain. "Il y a de plus en plus de plans 'anti-Kylian' à chaque match, admet-il. Cela veut dire que je suis reconnu comme un grand joueur, et demande d'avoir plusieurs cordes à son arc. J'aime ça, car j'adore les challenges".

Celui qui se considère comme le "leader naturel du PSG" avec Neymar désormais, assume également un nouveau statut sur et en dehors du terrain, qu'il apprécie tout particulièrement : "Plus tu deviens une personnalité importante, plus tu as de devoirs. Je ne suis plus le petit jeune. Je suis Kylian Mbappé."

