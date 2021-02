Football

Mbappé - Neymar - Icardi : le Vélodrome marque l'avènement d'une nouvelle hiérarchie offensive

LIGUE 1 - En inscrivant un but supersonique dès la 9e minute face à Marseille, Kylian Mbappé a montré qu'il était bien de retour au plus haut niveau. En plus de ses jambes de feu, l'attaquant parisien a laissé entrevoir de belles promesses avec Mauro Icardo, notamment dans l'optique du choc face au FC Barcelone en 8e de finale de Ligue des champions.

00:03:48, 134 vues, il y a une heure