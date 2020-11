Si la LFP acceptait la proposition, ce qui semble loin d'être le cas, les droits sur la période 2020-2024 seraient de 900 millions d'euros contre 1,2 milliard prévu il y a deux ans. Dans ce cas, les autres diffuseurs, Canal + , beIN Sports et Free , en demanderaient autant. Autre axe de réfléxion qui a peu de chances d'aboutir : étirer les droits jusqu'en 2026 pour échelonner les paiements. Ainsi, Mediapro paierait 820 millions d'euros de plus chaque année.

Alors que le conciliateur, Marc Sénéchal, espère trouver une solution pour le 7 décembre, l'inquiétude grandit du côté du football français, qui a contracté un prêt de 120 millions d'euros le mois dernier auprès d'une filiale anglaise d'une banque américaine. Sans compter le prêt garanti par l'Etat (224,5 millions d'euros) au printemps dernier, après l'arrêt du championnat, qu'il faudra rembourser un jour. "Je suis plus qu'inquiet, confiait Jean-Michel Aulas à l'AFP le 29 octobre dernier. On est suspendus à un fil pour l'économie des clubs et de la FFF car une partie des droits TV finance le foot amateur." Pas sûr que les dernières propositions de Mediapro n'arrangent le président lyonnais et ses homologues du football français.