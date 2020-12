Mediapro n'a pas non plus réglé son échéance de décembre à la LFP. Alors que le groupe sino-espagnol lui doit désormais près de 350 millions d'euros , cette crise qui secoue le football français pourrait avoir des conséquences directes sur la chaîne Téléfoot , fondée quelques semaines avant le coup d'envoi de la saison 2020-2021 en août dernier. Selon L'Equipe , la direction aurait fait savoir mardi midi à ses journalistes que la chaîne pourrait fermer à court-terme.

"On nous a dit que cette éventualité existait et qu'il n'était pas possible de l'occulter", a confié l'un d'entre eux à L'Equipe. Jean-Michel Roussier, le responsable éditorial de la chaîne Téléfoot, aurait évoqué le fait que certains présidents de clubs professionnels, très inquiets pour leurs finances et leur avenir, pourraient refuser la couverture des matches par les journalistes du groupe Mediapro. "Certains sont allés jusqu'à dire qu'on ne ferait pas PSG - Lyon dimanche. Quel délire", a ajouté l'un d'entre eux.