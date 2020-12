Chaque jour, le fossé se creuse entre le football professionnel français et Mediapro, son diffuseur principal sur la période 2020-2024 (8 matches sur 10). Alors que le groupe sino-espagnol n'a toujours pas réglé ses échéances d'octobre et décembre (172,3 et 152,5 millions d'euros), la conciliation se poursuit entre les deux parties. Selon les informations de L'Equipe, celle-ci devra être actée le 18 décembre au plus tard.