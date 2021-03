Malgré une saison tourmentée et décevante, la Juventus Turin ne compte pas changer de cap pour autant. Avec Andrea Pirlo à la barre, et confirmé (sauf cataclysme) pour la saison prochaine, le club piémontais va poursuivre son projet rajeunissement, entamé l'été dernier avec notamment les départs de Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi ou encore Douglas Costa. L'objectif ? Continuer à renouveler l'effectif, démarrer un nouveau cycle et réaliser des économies, dans l'espoir de baisser une masse salariale brute estimée à 236 millions d'euros.

Une valeur estimé aux alentours des 30 millions d'euros

Pour parvenir à réaliser cet objectif, la Vieille Dame souhaiterait se séparer de gros salaires. Avec un contrat jusqu'en 2023 et un salaire net annuel de 7 millions d'euros, Adrien Rabiot et Aaron Ramsey pourraient ainsi faire leurs valises l'été prochain, comme rapporté par La Gazzetta dello Sport ce mardi. Avec le départ combiné de ses deux joueurs, arrivés "gratuitement" (ils étaient en fin de contrat, ndlr) à l'été 2019, la Juve espère encaisser 50 millions d'euros : 30 pour le milieu français, 20 pour l'international gallois.

Le Rabiot de Pirlo, la pièce manquante du puzzle des Bleus

"Rabiot intéresse plusieurs clubs français", précise le quotidien italien dans son édition du jour. En ajoutant toutefois une bombe : l'ancien joueur du PSG intéresserait "surtout" l'OM. Une information qui peut paraître surprenante au vu du coût d'une telle opération. Toujours selon la Gazzetta, Rabiot serait également dans le viseur d'Everton, où il retrouverait un certain Carlo Ancelotti. Avec 2 426 minutes au compteur, il est le milieu qui a le plus joué avec la Juve cette saison. "Entre Rabiot et Ramsey, Andrea Pirlo se séparerait plus facilement du deuxième, convaincu qu'il peut plus facilement bosser sur le premier", conclut le média transalpin.

