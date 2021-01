Mis de côté du Napoli, Arkadiusz Milik pourrait-il être une piste cet hiver, comme annoncé par certains médias ? " On est sur beaucoup de dossiers comme vous le savez, à cause de ce qu'on a pas fait lors du dernier mercato. Oui, c'est une position qu'on cherche à renforcer , a prévenu "AVB". Il n'est pas l'unique option, mais c'est peut-être la plus difficile à réaliser car c'est un joueur important. On va reparler avec le propriétaire pour voir ce qu'on peut faire sur ce mercato de janvier ."

Relancé sur le cas du buteur polonais, Villas-Boas a fait le point sur l'avancée du dossier. "On a démontré un intérêt, qui est malheureusement sorti dans la presse italienne, mais on n'est pas en conversation avancée, ni avec le club ni avec le joueur. On continue à chercher et à travailler sur les autres dossiers concernant l'attaquant et on va voir ce qu'on peut faire", a-t-il confié, précisant également souhaiter des renforts à "d'autres postes". Voilà qui tombe bien, le mercato commence seulement.