Welsey Fofana en avait gros sur le coeur. Alors le défenseur central des Verts a décidé de sortir du silence dans les colonnes de L'Equipe à paraître vendredi. Très courtisé sur le mercato, et alors qu'il explique que lui et sa famille ont été victimes " d'insultes ", dont notamment sa soeur dans son lycée, Fofafa a pris la décision de quitter l'ASSE. Une décision qui semble irrévocable.

"Ce qui vient de se passer a brisé quelque chose en moi, a-t-il confié. Ma décision est prise : j'accepte l'offre de Leicester. Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l'abri. Les aspects sportif et financier étant réunis, je suis obligé de dire oui." Toujours dans cet entretien, Fofana se dit "déterminé" et "prêt" à changer de vie. Si le défenseur a tenté d'en parler à son entraîneur Claude Puel, ce dernier était visiblement "fermé" à la discussion. "J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à discuter de mes problèmes avec lui", a-t-il assuré. Le manager général du club du Forez espère même le retenir.