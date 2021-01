Le dossier Dele Alli risque d'alimenter les colonnes du mercato jusqu'aux derniers instants avant la clôture du marché. Le PSG insiste pour obtenir le prêt du milieu de Tottenham, peu utilisé par José Mourinho, jusqu'à la fin de la saison. Dean Jones, spécialiste des transferts pour la rédaction britannique d'Eurosport, indique ce vendredi que les dirigeants parisiens ne sont plus très loin d'un accord avec les Spurs. Et que Paris envisage d'ores et déjà de garder le joueur de 24 ans au-delà de l'été prochain s'il parvient à obtenir sa signature.