Saint-Etienne court toujours après son renfort offensif. L'ASSE a ciblé Mostafa Mohamed et entamé les négociations avec son club, Zamalek, depuis plusieurs semaines. Problème, les deux camps n'ont toujours pas trouvé d'accord et les échanges ont fini par se tendre. Selon nos informations, les liens ne sont pas totalement rompus mais pour l'heure, les discussions sont au point mort. Le club egyptien souhaite toujours obtenir le paiement de l'intégralité du montant du transfert au plus vite. Demande que les Verts ne sont pas capables de satisfaire.