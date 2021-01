"Je pense qu’il peut dire qu’il le veut, a tout d'abord répondu l'entraîneur néerlandais. Si on me demande si je suis intéressé par Neymar et Mbappé, je dirais oui, donc c’est la même chose. Je ne peux rien dire de plus parce que je ne sais pas de quoi le futur sera fait." Et Lionel Messi non plus, lui dont le contrat expire maintenant dans quelques mois. Pour l'heure, une prolongation ne semble pas vraiment à l'ordre du jour. Début décembre, ESPN avait révélé que le PSG avait tenté sa chance l'été dernier.