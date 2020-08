MERCATO - Alors que l'OM et le Bayern Munich négocieraient actuellement son possible transfert sous forme de prêt, Michaël Cuisance temporise. Interrogé par L'Equipe du Soir, son entourage évoque une mise au point avec le club bavarois une fois la saison terminée.

Pour l'instant, Michaël Cuisance ne veut pas se précipiter. Si le milieu français du Bayern Munich se sait probablement une priorité pour l'Olympique de Marseille, il compte bien attendre la fin de cette saison 2019-2020 avant de prendre une quelconque décision sur son futur proche. "C'est très simple. On ne se pose pas la question pour l'instant", a ainsi expliqué son entourage à L'Equipe du Soir.

L'OM, un club "mythique"

Ligue 1 Götze, Jovic... Kovac donne ses priorités (ambitieuses) pour le marché estival IL Y A 20 HEURES

"Oui, il y a des contacts entre l'OM et le Bayern, mais Michaël se concentre sur la fin de saison. L'important et l'essentiel c'est la Ligue des Champions. Un point sera fait avec son coach en fin de saison", a-t-il été rajouté. Désireux d'avoir plus de temps de jeu, Cuisance compte donc faire un point avec Hansi Flick, son entraîneur, après la Ligue des champions. Si sa route sera de nouveau barrée, il pourrait alors probablement envisager un départ sur la Canebière.

Play Icon WATCH Transferts - Flick pense pouvoir garder Cuisance 00:00:42

"J'ai vu les clubs, c'est flatteur. Marseille c'est une belle histoire, c'est beau. C'est un club mythique qui a gagné la Ligue des champions. Avec ce que le coach fait, ils les a ramenés en C1, je suis content pour eux (...) Mais aujourd'hui, je reste focus sur ce que je dois faire. Et mon projet au Bayern", a récemment confié Cuisance à L'Equipe.

Ligue 1 Nice, le trading dans le bon sens IL Y A 20 HEURES