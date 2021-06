L'OM tient probablement sa première recrue de l'été. Et tout est allé visiblement très vite. Après l'annonce d'un intérêt dimanche en Espagne, Konrad de la Fuente (19 ans) serait désormais très proche de rejoindre le club olympien, qui peaufinerait actuellement les détails de l'accord avec le FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, il s'agira d'un prêt avec option d'achat obligatoire fixée à 5 millions d'euros et payable en juin 2022 pour l'ailier américain. Aucune option de rachat en faveur du Barça ne figurerait dans le deal. Sky Italia parle d'un contrat de cinq ans.

Du côté de TV3, on confirme que des discussions sont en cours entre l'OM et le Barça, qui aurait également reçu une offre du Betis, d'Alavés et d'un club de Bundesliga. L'entraîneur marseillais Jorge Sampaoli aurait directement contacté De La Fuente pour le convaincre de signer à l'OM. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Barça, le joueur aimerait avoir plus de temps de jeu, lui qui ne peut vanter "que" trois entrées en jeu cette saison. Une réunion décisive dans ce dossier serait programmée ce lundi selon les informations de La Provence, qui évoque de son côté un transfert sec (5 millions) avec option de rachat pour le Barça.

