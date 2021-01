André Villas-Boas ne s'en est pas caché. Lundi, en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM a confirmé son intérêt pour Arkadiusz Milik, buteur polonais du Napoli. "Mais on n'est pas en conversation avancée, ni avec le club ni avec le joueur. On continue à chercher et à travailler sur les autres dossiers concernant l'attaquant et on va voir ce qu'on peut faire", a toutefois précisé le technicien marseillais, conscient des difficultés de ce dossier.