L'OM multiplie les pistes. Avec l'espoir d'en boucler d'une le plus rapidement possible. Après Arkadiusz Milik, dont le dossier reste (très) compliqué à boucler, le club olympien continue de regarder du côté de l'Italie pour renforcer son attaque. Et plus particulièrement à la Fiorentina. Après l'attaquant ivoirien Christian Kouamé, les dirigeants marseillais auraient décidé de se pencher sur le profil de Patrick Cutrone, en manque de temps de jeu du côté de la Fiorentina cette saison.

Willian José également pisté ?

Selon Sky Italia, l'international italien, formé à l'AC Milan et prêté par Wolverhampton depuis janvier 2020, souhaiterait aller voir ailleurs en ce mois de janvier. Et la chaîne transalpine a évoqué, mardi soir, un intérêt de l'OM, qui cherche donc en priorité un buteur. En parallèle, le club marseillais discuterait toujours du latéral droit Pol Lirola avec la Viola. Un axe Marseille-Florence est donc à surveiller cet hiver. Du côté de l'Espagne et Mundo Deportivo, on évoque un intérêt marseillais pour Willian José, attaquant de la Real Sociedad.

"On est sur beaucoup de dossiers comme vous le savez, à cause de ce qu'on a pas fait lors du dernier mercato", a prévenu André Villas-Boas lundi en conférence de presse. L'OM compte donc rattraper son retard. Et vite.

