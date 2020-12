"Ce que je veux, c'est recommencer à jouer avec Messi. J'espère que nous pourrons être ensemble la saison prochaine." Mercredi soir, après la victoire du PSG à Old Trafford face à Manchester United (1-3), Neymar n'y est pas allé par quatre chemins : il veut rejouer avec Lionel Messi. Et le plus vite possible. Mais cette sortie au timing improbable ne l'est pas vraiment. Selon RMC Sport, le Brésilien a tout fait pour convaincre Lionel Messi de le rejoindre à Paris l'été dernier. Ce dernier avait alors publiquement déclaré ses envies d'ailleurs.