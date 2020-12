Cette fois, le mercato d'hiver est (presque) lancé. S'il n'ouvre officiellement que dans quelques jours, le marché des transferts agite d'ores et déjà les médias étrangers, et notamment ceux britanniques. Ce mardi, le Daily Telegraph et le Daily Mail reviennent notamment sur l'avenir de Dele Alli, déjà proche du départ de Tottenham l'été dernier. Pas vraiment satisfaits de son rendement, les Spurs pourraient bien ouvrir la porte à un départ de l'international anglais. Destination le PSG ?