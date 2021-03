C'est la grande question qui anime les médias italiens depuis mardi soir et l'élimination de la Juventus Turin de la Ligue des champions face au FC Porto. Recruté en 2018, principalement pour remporter la C1, Cristiano Ronaldo pourrait-il quitter la Vieille Dame l'été prochain ? Si un constat d'échec est dressé par les principaux observateurs transalpins, Fabio Paratici, le directeur sportif du club piémontais, avait assuré qu'une prolongation de contrat n'était "pas à l'ordre du jour" lors de l'avant-match mardi. Alors, on fait quoi ?

Sous contrat jusqu'en 2022 avec la Juve, le quintuple Ballon d'Or France Football touche un salaire annuel net de 31 millions d'euros. De quoi peser sur le bilan financier du club piémontais. Mercredi, Sky Italia expliquait que l'avenir de CR7 était "incertain", notamment car ses dirigeants comptent bien poursuivre le projet rajeunissement entamé l'été dernier. En faisant si possible des économies. Pas vraiment coupable de tous les maux turinois, l'international portugais pourrait toutefois faire les frais de cette nouvelle politique.

Du côté du Parisien , on annonce ce jeudi que le PSG est toujours intéressé par Cristiano Ronaldo. Et sa situation ferait l'objet d'une attention toute particulière du board parisien. Jorge Mendes, l'agent du Portugais, entretiendrait d'ailleurs une très bonne relation avec le président Nasser Al-Khelaïfi. "", précise même le quotidien francilien. Mais une éventuelle arrivé de CR7 est directement liée au futur de Kylian Mbappé, en fin de contrat dans un an et toujours aussi incertain sur la décision à prendre.