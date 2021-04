Bien malin celui qui pourrait dire l'avenir de Kylian Mbappé en ces premiers jours de printemps. En fin de contrat dans un peu plus d'un an, l'attaquant du PSG va devoir se décider rapidement : prolonger ou partir, il va falloir choisir. "Quand j'aurai pris ma décision, je viendrai en parler (...) Moi je suis là tout le temps, donc ça parle beaucoup plus. C'est un contexte différent mais je le savais en signant en Paris", a expliqué l'intéressé à RTL mercredi, "fatigué" des critiques dont il fait l'objet.

Un prix en baisse ?

Pour l'heure, Mbappé n'a donc pas encore tranché. Une sensation confirmée par Le Parisien ce vendredi, qui assure que le joueur étudie chaque détail avant de prendre un choix définitif. Mais toutefois, la tendance serait actuellement à un départ l'été prochain. De son côté, le PSG espère bien évidemment l'inverser et prolonger son champion du monde. Mais si ce dernier venait à refuser de prolonger, son départ l'été prochain serait quasi acté, notamment pour ne pas le perdre "gratuitement" en 2022.

Toujours selon le quotidien francilien, le prix fixé par le PSG serait compris entre 120 et 150 millions d'euros. Pour le recruter, le Real Madrid de Zinedine Zidane semble actuellement en pole position.

