Une nouvelle piste pour le PSG. Une de plus, vous en conviendrez. Selon les informations de Sky Allemagne , le club de la capitale s'est penché sur le profil de Sami Khedira. Plus vraiment dans les plans de la Juventus Turin, le milieu allemand cherche une porte de sortie, qui pourrait donc mener tout droit à Paris.

Toutefois, avant d'éventuellement approfondir cette piste, le PSG cherche à comprendre les modalités qui pourraient convenir à l'éventuel transfert du milieu de 33 ans. En Italie, on explique que la Vieille Dame souhaite se séparer de Khedira, qui est en fin de contrat en 2021. Andrea Pirlo, son entraîneur, ne compte vraiment plus sur lui. Et un départ est donc espéré au plus vite. Mais le temps presse. Et mercato se termine le 5 octobre. Si Paris veut réellement Khedira, il ne faudra donc pas trop tarder.