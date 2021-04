"Le PSG pour Mauro Icardi vers le départ". Pour l'édition du jour de La Gazzetta dello Sport, il n'y a aucun doute : le club de la capitale envisage sérieusement de se séparer de son attaquant argentin l'été prochain. Les raisons ? Elles sont nombreuses. Si le rendement de l'ex-buteur de l'Inter Milan n'est pas décevant, les dirigeants parisiens ont aujourd'hui deux priorités : les prolongations de contrat de Kylian Mbappé et Neymar. Et le départ d'Icardi pourrait permettre au PSG de renflouer ses caisses et se dégager une marge de manoeuvre pour ses deux stars. "Ce serait un sacrifice pour la grande cause", écrit le quotidien italien.

Kean, le successeur ?

De plus, le média transalpin assure que le club parisien espère acheter définitivement Moise Kean, actuellement prêté par Everton. L'international italien pourrait ainsi être considéré comme le successeur idéal de l'Argentin, dont la valeur oscillerait entre 30 et 40 millions d'euros. "Cet argent pourrait être réinjecté et permettre de convaincre le club britannique à transformer ce prêt en transfert définitif", peut-on lire dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport.

De son côté, Mauro Icardi va donc très probablement devoir se trouver un point de chute. Son entourage se serait déjà activé dans ce sens. Des pistes en Italie (Roma, Juve...) et en Premier League sont évoquées par le quotidien, même si aucune ne semble (pour l'instant) très concrète. Simple question de temps ? Possible. Une fois la saison terminée, les routes de l'Argentin et du PSG vont certainement se séparer.

