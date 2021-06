Y aura-t-il un milieu de terrain international français au PSG la saison prochaine ? Après avoir eu dans ses rangs Blaise Matuidi et Adrien Rabiot dans un passé récent, le club parisien ne possède que des profils étrangers dans son entrejeu actuellement. Peut-être plus pour longtemps, car après Gini Wijnaldum, le Paris Saint-Germain avancerait sur deux dossiers pour deux milieux de terrain tricolores.

D'après Le Parisien, le club de la capitale travaille pour possiblement signer Paul Pogba, brillant pour son entrée en matière à l'Euro. Malgré les déclarations de l'international français, déclarant qu'il ne possédait pas le contact de Nasser Al-Khelaifi, le quotidien révèle que les relations positives entre Leonardo et Mino Raiola, l'agent de "La Pioche", pourraient faciliter l'opération. Actuellement sous contrat avec Manchester United, il ne reste qu'un an de contrat à Pogba, qui verrait un départ cet été d'un bon oeil, pour la Juve ou pour un retour en France.

Pogba en valeur sûre, Camavinga pour le futur

Mais dans le même temps, le PSG garde Eduardo Camavinga dans un coin de sa tête. Le jeune Rennais est aussi sous contrat jusqu'en 2022 avec le club breton, et doit prendre une décision : la prolongation, ou un transfert cet été. Le joueur de 18 ans aurait "l'espoir de rallier le PSG" selon L'Equipe, qui indique que le club parisien pousserait pour un transfert de l'international français dans les prochaines semaines. A n'en pas douter, le PSG a décidé de frapper fort sur le marché des transferts cet été, et de signer des gros coups, après les bonnes pioches Wijnaldum, et peut-être Donnarumma. Quitte à avoir les yeux plus gros que le ventre ?

