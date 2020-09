Le PSG a annoncé vendredi l'arrivée, libre, d'Alexandre Letellier, ancien de son centre de formation passé notamment par Angers et attendu comme troisième gardien dans la hiérarchie, derrière Keylor Navas et Sergio Rico. " Bon retour chez toi Alexandre ", a écrit sur Twitter le club vice-champion d'Europe avec une photo du Parisien de naissance, âgé de 29 ans.

Letellier compte 36 matches à son actif en Ligue 1 avec Angers, notamment lors de la seconde moitié de la saison 2015-16, où il a profité du départ de Ludovic Butelle, lors du mercato d'hiver, pour devenir titulaire. Mais une grave blessure à un genou à l'été 2016 l'a empêché d'enchaîner et de s'imposer au SCO. Après trois prêts successifs, à Berne (Suisse), Troyes (L2) et Sarpsborg (Norvège), il s'était engagé pour six mois à Orléans (L2) en janvier 2020.