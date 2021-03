Et si Kylian Mbappé filait à Liverpool ? Le nom du Français a déjà été relié à celui du champion en titre de la Premier League ces derniers mois, mais la possibilité de le voir rejoindre l'Angleterre prend un peu plus de poids selon AS . Dans son édition de dimanche, le quotidien madrilène évoque l'attaquant du Paris Saint-Germain comme étant le candidat naturel pour remplacer Mohamed Salah.

En Espagne, la concurrence des Reds est crainte car il y a de l'argent en caisse pour investir malgré les pertes dues à la pandémie. AS évoque même l'appui un peu improbable de LeBron James. Le star des Los Angeles Lakers est en effet actionnaire minoritaire du club anglais et il est en relation professionnelle rapprochée avec Mbappé, tous les deux étant chez Nike.

Ligue 1 "Il faut trouver la meilleure solution" : Quand la trêve internationale inquiète Pochettino HIER À 20:09

Mais revenons à Salah. L'Egyptien est la pièce principale de ce dossier Mbappé. Selon AS, l'attaquant souhaite aller voir ailleurs prochainement, la faute à des relations en friches avec son entraîneur Jürgen Klopp. Annoncé du côté du Real Madrid et du FC Barcelone, l'ancien de Chelsea et de la Roma est estimé à 120 millions d'euros. Un prix loin d'être évident en temps de pandémie, surtout pour les deux géants espagnols, en difficulté. Pour Liverpool, acheter Mbappé, même au prix fort, serait moins embêtant constate AS.

Course depuis le milieu et pétard du gauche en lucarne : le but magnifique de Mbappé

Un futur parisien plus probable

Et la prolongation de Mbappé dans tout ça ? L'attaquant français avait rassuré son monde après son festival sur la pelouse du Camp Nou face au FC Barcelone à la mi-février, en 8e de finale aller de Ligue des champions. Oui, il se sent bien au PSG.

"Le maillot du Paris Saint-Germain me tient à coeur (...) La question de ma prolongation de contrat revient souvent mais il n'y a pas que ça. Ce serait con de jouer mon avenir sur un match. Je n'écoute pas ce que les gens disent à ce sujet-là. C'est une réflexion sur le long terme. J'ai toujours dit que j'étais heureux au PSG. Avec ce genre de match, je suis encore plus heureux", avait-il glissé au micro de RMC Sport après la victoire parisienne.

De plus, le Real Madrid a pas mal joué la montre avec lui récemment selon les médias espagnols, notamment l'émission El Chiringuito, dont le présentateur est un proche de Florentino Pérez. Le club espagnol est dans cette position car il va devoir vendre pour assainir ses comptes. L'option Mbappé en est d'ailleurs indépendante. C'est dire, si c'est compliqué.

La semaine dernière, Leonardo, le directeur sportif du PSG, avait mis un petit coup de pression au clan Mbappé lors d'un entretien sur France Bleu Paris. "On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision", avait glissé le Brésilien, également au boulot sur la prolongation de Neymar, qui doit être finalisée prochainement.

Mbappé et le PSG ont puni des Brestois trop joueurs : Le résumé du large succès parisien

Ligue 1 Au-delà du bashing, Genesio est-il un bon coach ? "C’est un plat du pied sécurité" HIER À 18:20