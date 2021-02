"Je crois que les deux vont rester, et vont rester beaucoup de temps au PSG, a expliqué Pochettino à Top of the Foot. Et je n’ai aucun doute, je suis très optimiste, le club est en train de travailler pour réussir à les garder avec nous (...) C’est un sentiment. Mais c’est aussi ce que je vois: Ney et Kylian sont contents. Ils prennent du plaisir ici, et je crois aussi que le club travaille afin qu'ils restent."