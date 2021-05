Cette fois, c'est officiel : Alvaro Gonzalez a signé un nouveau contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2024. "J'ai beaucoup parlé avec le club, j'ai 31 ans, ce sont mes dernières années au plus haut niveau, ce sont les plus importantes pour moi, je me sens dans la meilleure forme de ma carrière, je vais profiter de Marseille, de ce club, c'est pour ça qu'on a décidé de signer un an de plus", a déclaré le défenseur espagnol, arrivé à l'été 2019.

Ligue 1 Conte, et maintenant ? Le PSG l'a sondé et le Real pense à lui pour la succession de Zidane IL Y A UNE HEURE

"Cette saison encore, le défenseur espagnol réalise des performances de haute volée. Dans une défense à 4 ou à 3, il dispute toutes compétitions confondues 38 matchs pour 3374 minutes de jeu (32 matchs et 2834 minutes en L1) pour un total de deux buts et trois passes décisives", indique l'OM dans son communiqué.

Ligue 1 Après l'échec Galtier, l'OL se serait fortement rapproché de Bosz IL Y A 10 HEURES