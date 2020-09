"Je n'ai jamais dit que je voulais partir, a expliqué Memphis Depay. Quand je dis quelque chose, c'est souvent déformé. J'ai encore un contrat d'un an, je suis capitaine et nous avons une bonne équipe. Nous l'avons montré." En fin de contrat l'an prochain, le capitaine de l'OL serait notamment courtisé par le FC Barcelone, où il retrouverait Ronald Koeman, et le PSG, visiblement intéressé par son profil.