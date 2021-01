Ce sont deux dossiers certainement prioritaires sur le bureau de Pablo Longoria, le "head of football" de l'Olympique de Marseille. Le premier, et probablement le plus épineux, concerne bien évidemment Florian Thauvin, dont le contrat expire d'ici quelques mois. Courtisé par plusieurs clubs, notamment du côté de l'Italie (AC Milan, AS Rome, Napoli...), l'international français ne semble toujours pas prêt à signer un nouveau bail avec Marseille. Une tendance confirmée par l'émission de TF1 Téléfoot et La Provence.